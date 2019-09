Allan e Insigne out con la Samp: assenze “strategiche” in vista del Liverpool

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport parla delle possibili assenze di Allan e Lorenzo Insigne nel match di domani contro la Sampdoria.

I due, infatti, potrebbero essere preservati dal tecnico Carlo Ancelotti, in vista dell’esordio stagionale in Champions League contro il Liverpool: il brasiliano è arrivato ieri alle 12, e deve ancora smaltire il jet lag. Per quanto riguarda Insigne, il problema muscolare è stato completamente smaltito e il capitano ieri si è allenato in gruppo: ma l’intenzione è quella di non correre alcun rischio.

