Cannavaro, il “Capitano nazionale” compie 46 anni

Considerato, da colleghi e addetti ai lavori, uno dei migliori difensori italiani di sempre, Fabio Cannavaro compie, oggi, 46 anni.

Nato a Napoli e cresciuto nelle giovanili azzurre, rimase in Campania fino al 1995, anno in cui fu ceduto all’ambizioso Parma, con cui giocò per 7 anni, vincendo due volte la Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA. Passò, poi, all’Inter, dove visse un biennio non indimenticabile, prima del trasferimento alla Juventus, con cui vinse due campionati, poi revocati per lo scandalo Calciopoli. Vinse per due volte la Liga con il Real Madrid, prima di tornare nuovamente in bianconero e, successivamente, chiudere la carriera negli Emirati, con l’Al-Ahli.

Ma il nome di Fabio Cannavaro è legato, indissolubilmente alla trionfale spedizione della Nazionale italiana ai Mondiali di Germania, nel 2006, coincisa anche con il picco massimo della sua carriera. Il difensore, infatti, disputò, da capitano, una manifestazione di altissimo livello e fu anche grazie a lui se l’Italia subì appena due gol (di cui nemmeno uno su azione) durante tutto il torneo. Un rendimento che gli valse, addirittura, la conquista del prestigioso Pallone d’Oro. Buon compleanno, Capitano!

