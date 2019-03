Allan: “Il mio errore li ha rimessi in partita, devo migliorare. Vogliamo arrivare fino in fondo”

Allan, centrocampista brasiliano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Europa League.

“Siamo contenti di aver passato il turno ma nel secondo tempo ci siano abbassati troppo presto. Non è questo il nostro gioco e se vogliamo andare avanti dobbiamo fare molto meglio. Sono molto felice dove sono ora, cerco di dare sempre il 101% con questa maglia perché qui sto bene. Vogliamo arrivare fino in fondo a questa competizione.

Il Chelsea di Sarri? Non possiamo scegliere l’avversario, sono tutti difficili. Chi capiterà, dovremo fare il nostro meglio. Vogliamo arrivare fino in fondo a questa competizione perché ci teniamo tanto.

La gara contro il Liveprool è stata una grandissima partita, non solo mia ma di tutta la squadra. Ho lavorato tanto tutti i giorni ma ho ancora margini di crescita. Come nell’errore di oggi, non sono stato concentrato e li ho rimessi in partita. Ma sono cose che succedono, meno male che è successa oggi che eravamo in vantaggio e che non ci capiti più”.

