Ancelotti in conferenza: “Accontentati dopo il gol? I giocatori sono esseri umani”

Queste le parole di Carlo Ancelotti in conferenza stampa.

Come ha visto Luperto? Raul Albiol ci sarà ai quarti? “Luperto ha giocato da veterano, poi nel finale ha sofferto come tutti gli altri. Per ciò che riguarda Albiol, è possibile che sia a disposizione per i quarti di finale”.

Come ha visto il Salisburgo? “E’ un’ottima squadra, con giocatori giovani e di qualità. Mette in campo grande ritmo e avrà sicuramente un futuro roseo”.

Il Napoli nelle ultime due gare non è stato molto brillante. “In questo periodo, se guardiamo il bicchiere mezzo vuoto, si può pensare alla gara col Sassuolo e al secondo tempo di stasera. Ma nel primo tempo abbiamo giocato bene, così come contro la Juventus. Dipende da come uno vuole vedere le cose”.

Perché tanti errori in uscita? “Ci siamo presi qualche rischio perché era indispensabile. Dovevamo provare a superare la prima linea di pressione perché poi c’erano gli spazi. Abbiamo commesso qualche errore, come sul gol del pareggio, ma era una strategia voluta”.

Qual è il suo giudizio su Mertens? “Io non lo giudico per i gol, ma per il lavoro. In queste due gare anche se non ha fatto gol è stato fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale”.

Come giudica la tenuta mentale della squadra? “L’interpretazione del primo tempo è stata buona, giocavamo con coraggio. Il gol di Milik ha condizionato molto anche l’aspetto psicologico. Si può pensare che la seconda parte della gara sia stata sottotono, ma fa parte della normalità. Per il proseguo della competizione sono fiducioso”.

Vi siete accontentati dopo il gol di Milik? “I giocatori sono esseri umani. La squadra ha interpretato bene il primo tempo, con coraggio, meritavamo di chiuderlo in vantaggio e hanno pareggiato solo per un nostro banale errore in uscita. E’ vero che nella ripresa c’è stata una eccessiva gestione, ma questo rientra nella normalità dell’essere umano”.

Come stanno Insigne, Diawara e Chiriches? “Inisigne ha un avuto un fastidio all’adduttore nel riscaldamento: non sembra grave, ma abbiamo voluto evitare problemi. Chiriches ha avuto un problema muscolare, e Diawara un taglio sul piede”.

