Allan vola in Brasile: è nato Matteo. Salterà la Juventus

Allan è diventato papà per la terza volta: è nato Matteo. Il giocatore azzurro volerà così in Brasile, saltando la gara con la Juve. Lo riporta Il Mattino.

Allan sorride, il Napoli no, scrive quest’oggi Il Mattino per raccontare che nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, il centrocampista azzurro è diventato nuovamente papà. È nato Matteo, il terzo figlio, in Brasile dove mamma Thais ha fatto ritorno già a fine novembre. Allan – che ancora non ha recuperato a pieno dai problemi fisici – in giornata volerà in Brasile e questo significa che non sarà a disposizione di Gattuso per la gara di domenica contro la Juventus.

Comments

comments