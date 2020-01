Mateta, nuova idea per l’attacco: contatti con il Mainz per il 22enne francese

Jean-Philippe Mateta è il nome nuovo per l’attacco del Napoli, contatti già avviati tra Giuntoli ed il Mainz ma la richiesta del club tedesco è alta.

Jean-Philippe Mateta è il nuovo nome per l’attacco del Napoli. Così scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il 22enne francese del Magonza si sia ripreso dopo la rottura del menisco e pare aver attirato proprio il Napoli, che lo monitora già per gennaio.

Conferme in tal senso arrivano anche da Umberto Chiariello che, nel corso di Canale 21, ha ribadito l’interesse del Napoli parlando di una vera e propria folgorazione di Cristiano Giuntoli per l’attaccante francese. L’idea sarebbe quella di portarlo a Napoli già in questa sessione di mercato, per tenerlo alle spalle di Milk e Mertens in una sorta di rodaggio per farlo ambientare e calare nella nuova realtà senza troppe responsabilità, per poi affiancarlo a Milik nel prossimo ciclo azzurro.

Le richieste del Mainz sono alte a trapela dai contatti, frequenti, tra le due società: 20 milioni circa è l’offerta portata avanti dal Napoli con la richiesta del club tedesco che si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

