Alle 15:00 prende il via la penultima giornata: il programma completo con le dirette TV

In Serie A si gioca la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A.

In campo oggi l’Udinese impegnata nella lotta salvezza che ospita la già salva Spal. Sempre oggi è in programma il delicato match in ottica salvezza quello tra Genoa e Cagliari. In serata invece la Roma cerca a Sassuolo preziosi punti per conquistare un posto nella prossima Champions League.

Questo il programma completo della 37esima giornata con in parentesi la piattaforma dove seguire la gara in diretta:

SABATO 18 MAGGIO:

ore 15:00 Udinese-Spal (SKY)

ore 18:00 Genoa-Cagliari (SKY)

ore 20:30 Sassuolo-Roma (DAZN);

ore 12:30 Chievo-Sampdoria (DAZN)

ore 15:00

Empoli-Torino (SKY)

Parma-Fiorentina (DAZN)

ore 18:00 Milan-Frosinone (SKY)

ore 20:30

Napoli-Inter (SKY)

Juventus-Atalanta (SKY);

ore 20:30 Lazio-Bologna (SKY).

