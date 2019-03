Allegri a Sky: “Bella soddisfazione per tutto l’ambiente, siamo una grande squadra”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria di questa contro l’Atletico Madrid.

“I ragazzi hanno interpretato al meglio la partita giocando con velocità tecnica e sfruttando l’ampiezza del campo. Oggi abbiamo fatto una partita lucida e di grande freddezza. Il rischio era quello di voler fare una partita nevrotica per cercare di ribaltarla subito ma ho detto hai ragazzi che bisognava giocarla in un certo modo.

Spinazzola e Bernardeschi hanno fatto davvero una grande partita come tutti, è stata importante anche la prestazione perché oggi era importante fare una grande prestazione per passare il turno.

Anche all’andata avevo costruito la partita allo stesso modo di oggi ma non ci sono andate bene le cose. E’ stato un passo in avanti importante anche per la consapevolezza, ora vediamo chi ci tocca.

All’andata dopo la traversa di Griezmann uscimmo dal campo perché pensavamo di averla scampata. All’andata volevo fare la stessa partita di oggi ma è stato più difficile.

E’ stata una grande soddisfazione per me, i tifosi, la società e l’ambiente, siamo una grande squadra.”

