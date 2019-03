Bonucci: “Gli altri già stavano festeggiando ma noi come sempre abbiamo risposto sul campo”

Dopo aver eliminato l’Atletico Madrid agli ottavi di Champions, il calciatore della Juventus, Leonardo Bonucci, lancia una frecciata a chi dava i bianconeri per spacciati dopo la sconfitta per 2-0 subita all’andata in casa dei colchoneros.

“E’ stata una grande serata per il popolo juventino, gli altri stavano già festeggiando ma noi siamo la Juventus e come sempre abbiamo risposto sul campo. E’ stata una grande partita ma noi ora dobbiamo concentrarci prima sul campionato per chiudere il discorso Scudetto e prepararci in questo mese che porterà ai quarti di finale”

