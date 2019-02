Allegri: “Dybala giocherà domani. Con Ronaldo abbiamo più possibilità di vincere”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con l’Atletico Madrid:

“Dybala giocherà dal primo minuto. È un ottavo di finale come tutti quelli che abbiamo affrontato finora, la Champions è sempre stata un nostro obiettivo. Stiamo entrando nella fase più importante della stagione, dove ci giochiamo un ottavo di finale e parte del campionato. La Champions è un obiettivo, per vincere bisogna lavorare bene sul campo, ma non è un obbligo. Si determina con episodi a favore o contro. Avere Ronaldo è un vantaggio, negli ultimi dieci anni i capocannonieri sono stati lui o Messi. Ma la squadra deve fare la prestazione e le cose non sono direttamente proporzionali. Hai Ronaldo e hai più possibilità di vincere perché hai il migliore al mondo“.

