Allegri: “Vittoria da Scudetto ipotecato? No, mancano ancora tanti punti”

Massimiliano Allegri, mister della Juventus, ha parlato a Sky dopo la gara contro il Frosinone.

“Questa è una vittoria importante, la squadra è in crescita fisicamente. Abbiamo fatto un po’ fatica alla ripresa del campionato dopo le feste di Capodanno, ma ora siamo in un momento importante della stagione e fortunatamente stiamo davvero bene. I ragazzi hanno giocato una partita seria questa sera, giocandola sempre in avanti. Una volta sbloccata è stato tutto più semplice, ma bisognava tenere sempre alta la concentrazione. Abbiamo fatto bene quello che dovevamo fare e che volevamo fare.

Scudetto ipotecato? No, mancano ancora molti punti per il titolo, quest’anno ne serviranno di nuovo più di 90 per vincere il campionato, il Napoli può farne ancora 45.



Formazione? Dovevo mettere minutaggio a Chiellini, gli ha fatto bene giocare stasera. Dybala ha fatto un bel gol e una buona prestazione, son contento per Paulo. Dybala, come Bernardeschi, è in ottima condizione. Douglas si riaggregherà domenica. La Juve ha bisogno di uno che giochi tra le linee e Dybala è molto bravo. L’anno scorso avevamo solo uno davanti, quest’anno due; lo sviluppo del gioco è diverso. E’ limitato un pò nei gol, ma non nel gioco.

Champions? la testa è già lì ovviamente, dal fischio finale di stasera. Mercoledì dovremo fare gol altrimenti il passaggio del turno diventerebbe un po’ complicato.

Icardi? è un centravanti che fa gol. E’ giovane, ha da fare tanta strada, ma è un giocatore dell’Inter e ne parlerà Spalletti. Per giudicare un giocatore bisogna allenarlo”.



