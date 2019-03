Allegri in conferenza stampa: “Il Napoli ha fatto una grande partita, meritava il pareggio”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 al San Paolo contro il Napoli:

“Il Napoli ha fatto un’ottima partita, poteva essere più una partita da pareggio visto che loro hanno sbagliato il rigore, nel secondo tempo con la parità numerica abbiamo sofferto molto anche se non ci sono state grandi parate del portiere.

Il Napoli ha tutte le carte per poter far bene in Europa League.

È stata una partita un po’ pazzarella con gli episodi che hanno fatto la differenza.

Scudetto? Fino a che la matematica non c’è lo da non possiamo pensare di averlo vinto, mancano ancora 5,6 vittorie per la vittoria dello scudetto.

Il campionato italiano è sempre difficile perchè ci sono grandi squadre e grandi giocatori, quella di stasera è stata una bella partita al di là degli episodi che l’hanno condizionata.

La sconfitta di Madrid ci ha creato grandi scorie mentali perchè le aspettative in champions sono molto alte, questo non deve succedere, la squadra deve andare in campo e divertirsi per fare bene.

Abbiamo giocato bene ad inizio partita, poi nel secondo tempo abbiamo fatto prevalentemente fase difensiva e siamo andati in difficoltà dopo l’espulsione di Pjanic. “

