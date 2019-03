Ancelotti in conferenza: “Espulsione di Meret scelta frettolosa. Meritavamo di vincere”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-2 contro la Juventus:

Pentito di aver tolto Miik ? “In quella situazione lì che stavamo 0-0 è stata una scelta giusta perchè dovevamo giocare con le ripartenze, poi dopo le cose son cambiate perchè siamo andati sotto. Nel secondo tempo abbiamo cercato di essere più offensivi giocando solo con 3 difensori.”

Rimpianto maggiore per l’espulsione di Meret o per il rigore sbagliato? “Rimpianto è il risultato perchè è immeritato, la partita è stata giocata al massimo delle nostre potenzialità, abbiamo avuto la partita in controllo anche in 10 contro 11, sono molto soddisfatto della prestazione dei giocatori. Sono perplesso per l’espulsione di Meret che è stata molto controversa, è stata una scelta frettolosa, si poteva consultare il video visto che c’è. Bisogna considerare diversi aspetti, Meret non ha toccato Ronaldo, bisogna valutare poi se c’era l’intenzione di fare fallo e se poi Ronaldo sarebbe tornato in possesso di palla.”

Distanza di 16 punti dalla Juve realistica? “La juve ha fatto tanti punti, dipende come si vedono le cose, se si vede la partita di oggi non è realistica. La prestazione di oggi mi da grande fiducia in vista delle prossime partite perchè la squadra è in salute e sta bene ma è dispiaciuta perchè quando si merita di perdere non bisogna esserlo, oggi meritavamo di vincere.”

“Insigne rigorista? È lui il rigorista come lo è stato in precedenza, chi tira i rigori capita che ogni tanto li sbaglia.

Giovedì abbiamo una partita tosta, pochi conoscono il Salisburgo, è una squadra che ci costringe a giocare una partita con alta intensità, come stasera.

Non giocavamo contro cipilli cipilla come diceva un mio vecchio direttore sportivo, giocavamo contro la Juventus e l’abbiamo messa sotto.

La prestazione della squadra ha spinto il pubblico a sostenerci, questo connubbio è molto importante per noi. “

Comments

comments