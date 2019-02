Allegri: “Non siamo morti, abbiamo tutte le possibilità di passare il turno”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Il secondo tempo è stato brutto perché abbiamo commesso l’errore di andare dietro a loro, che sono bravi nelle gestione delle partite senza subire un tiro in porta. Nelle palle inattive sono entrati con cattiveria perché loro restano in partita con cattiveria anche se non ci sono emozioni. Inutile piangersi addosso, sapevamo che con l’Atletico si deve giocare sopra ritmo perché loro non ti fanno giocare.

Peggio del secondo tempo non potevamo fare, capitano queste cose ma capita che le squadre perdano la prima partita per poi ribaltare il risultato nella seconda. C’è delusione adesso ma al ritorno servirà l’impegno di tutti perché sarà difficile.

Contro di loro bisogna essere molto veloci e precisi perché è difficile trovare gli spazi. Tante volte noi siamo arrivati lì ma siamo tornati indietro. Dopo il 2-0 abbiamo sbagliato anche nel perdere l’ordine e abbiamo rischiato di prendere il 3-0. Non siamo morti, non lo siamo stati col Real lo scorso anno e non lo saremo neanche quest’anno.

Ci siamo adeguati a loro con un ritmo blando nel giro palla ma difendendo al contempo male mettendoci meno cattiveria rispetto a loro. L’Atletico butta la palla e fanno la lotta ma la differenza è che loro sono abituati a fare un gioco così, e lo si è visto nei gol, noi no.

Non so cosa farò al ritorno, bisognerà vedere gli uomini che avrò a disposizione. Loro non li becchi mai in campo aperto perché non si scoprono mai, ci vogliono velocità e precisione. Al ritorno giochiamo in casa e abbiamo tutte le possibilità di ribaltare il risultato.”

