Simeone: “Fatto bene contro una squadra forte. Esultanza? Fatto quello che sentivo e per dire che abbiamo gli attributi”

L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Oggi abbiamo recuperato giocatori importanti come Diego Costa e Koke. Abbiamo fatto bene contro una squadra molto forte con tanti giocatori forti e abbiamo ottenuto un buon risultato.

Non immagino un altro scenario da quello della sofferenza al ritorno perché la Juventus è una squadra molto forte.

L’esultanza? Non era riferita alla Juventus ma era per dire ai nostri che abbiamo i coglioni. Non è un gesto bellissimo ma lo sentivo. Ho mostrato semplicemente quello che ho sentito, mi scuso con chi l’ha presa sul personale.”

Comments

comments