Altobelli: “L’attacco del Napoli mi piace, ma Ancelotti deve mettere a posto la difesa”

Campione del mondo con l’Italia di Bearzot nel 1982, l’ex attaccante dell’Inter Alessandro ‘spillo’ Altobelli in un’intervista a ‘Il Mattino’ ha parlato anche dell’attacco del Napoli.

Questo un breve estratto dell’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul quotidiano napoletano oggi in edicola.

“L’attacco del Napoli mi piace molto. E infatti ha già fatto 7 reti in due partite. Ne ho parlato anche con Carlo in

questi giorni, certo deve mettere a posto un po’ la difesa, ma la sua è una squadra che mi piace e soprattutto gioca a calcio. Abbondanza? Più ce ne sono, meglio è. E poi abbiamo visto tutti quanto Ancelotti sia un grande nella gestione dei giocatori.

A me Milik piace: è un ottimo attaccante e ha dimostrato che quando è in campo il gol lo trova in tutte le maniere: di testa, su azione, su punizione. Llorente è un buon attaccante e sono certo saprà cogliere ogni occasione che gli sarà data dall’allenatore.

Milik-Mertens? Ci può stare. Se il Napoli gioca con il 4-4-2 possono essere schierati entrambi, mentre nel

4-2-3-1 ne gioca uno e poi l’altro subentra. Diciamo la verità: Carlo ha solo l’imbarazzo della scelta.

Icardi? Sarebbe stato un colpo eccezionale per lui e per il Napoli. Mauro è un attaccante e Napoli sarebbe stata ideale per lui.

Lotta scudetto? La Juve parte in testa, subito dietro c’è il Napoli e a seguire l’Inter che si avvicina. Si possono inserire il Milan, la Lazio, la Roma e l’Atalanta. Tra le squadre candidate allo scudetto l’Inter ha fatto il miglior mercato”.

Comments

comments