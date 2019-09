Arrigo Sacchi su Juve-Napoli: “Gli azzurri escono a petto in fuori certi di un futuro roseo”

L’ex allenatore di Milan, Real Madrid e della nazionale italiana Arrigo Sacchi nel suo editoriale che è possibile leggere in versione integrale sulla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola ha fatto il punto sul campionato di Serie A.

“Juventus-Napoli divertimento a gogò. Vincono i bianconeri, ma non perdono neppure gli azzurri di Ancelotti. Abbiamo assistito ad uno spettacolo, inedito per il calcio italiano, di bellezza, di coraggio e di conoscenza. Entrambe le contendenti si sono sfidate fiere del proprio sapere, con creatività, a viso aperto e senza quei tatticismi che inibiscono l’autostima.

Tutte e due le squadre hanno rischiato qualcosa, ma senza rischio del resto non c’è futuro. Hanno messo da parte

la prudenza: i propri difensori non erano in sovrannumero rispetto agli attaccanti avversari, a volte erano a sistema puro 2 contro 2. In questo modo si rende più facile il pressing in zone meno pericolose e si può

ripartire partendo da posizioni più vicine alla porta avversaria.

Gli azzurri anche sul 3-0 non si sono arresi e, approfittando del calo fisico bianconero, sono riusciti in

un’impresa che pareva impossibile: pareggiare 3-3 in soli 15 minuti. I ragazzi di Ancelotti escono a petto in avanti certi che l’avvenire sarà roseo.

Certo, Carlo dovrà lavorare per creare una mentalità vincente, che sia figlia del duro lavoro e di un gruppo di «eroi» che mettono in campo tutto quello che possono con continuità e professionalità”.

