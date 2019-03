Alvino: “Alle 16 ADL parlerà con la stampa: avrà delle cose da chiarire…”

Carlo Alvino, giornalista e volto di TV Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Della Juve non mi interessa, però voglio fare i complimenti al Napoli per il tweet che hanno fatto. Io porto avanti una mia idea invece, che deve essere rispettata. Sicuramente il risultato dell’andata col Salisburgo è importante, quello che non deve mancare è la concentrazione. Sicuramente il Napoli ha una sua identità e non penso vada a cambiare le sue caratteristiche. Il presidente De Laurentiis alle 16 avrà un incontro con la stampa, evidentemente vorrà chiarire delle cose”.

