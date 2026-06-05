Napoli

Gli incroci tra campionato Serie A e fase campionato Champions

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Con la pubblicazione del calendario della Serie A è possibile analizzare anche gli incroci tra Campionato e Champions nella fase campionato della competizione

3 giornata: Inter-Napoli, 6 settembre 2026

Champions League: 1ª giornata league phase, 8-10 settembre 2026

4ª giornata: Napoli-Bologna, 13 settembre 2026

6ª giornata: Napoli-Frosinone, 11 ottobre 2026

Champions League: 2ª giornata league phase, 13-14 ottobre 2026

7ª giornata: Venezia-Napoli, 18 ottobre 2026

Champions League: 3ª giornata league phase, 20-21 ottobre 2026

8ª giornata: Napoli-Roma, 25 ottobre 2026

10ª giornata: Juventus-Napoli, 1 novembre 2026

Champions League: 4ª giornata league phase, 3-4 novembre 2026

11ª giornata: Napoli-Lazio, 8 novembre 2026

12ª giornata: Napoli-Torino, 22 novembre 2026

Champions League: 5ª giornata league phase, 24-25 novembre 2026

13ª giornata: Sassuolo-Napoli, 29 novembre 2026

14ª giornata: Napoli-Lecce, 6 dicembre 2026

Champions League: 6ª giornata league phase, 8-9 dicembre 2026

15ª giornata: Napoli-Milan, 13 dicembre 2026

20ª giornata: Napoli-Fiorentina, 17 gennaio 2027

Champions League: 7ª giornata league phase, 20-21 gennaio 2027

21ª giornata: Como-Napoli, 24 gennaio 2027

Champions League: 8ª giornata league phase, 27 gennaio 2027

22ª giornata: Napoli-Inter, 31 gennaio 2027

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