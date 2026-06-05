Gli incroci tra campionato Serie A e fase campionato Champions

Con la pubblicazione del calendario della Serie A è possibile analizzare anche gli incroci tra Campionato e Champions nella fase campionato della competizione
3 giornata: Inter-Napoli, 6 settembre 2026
Champions League: 1ª giornata league phase, 8-10 settembre 2026
4ª giornata: Napoli-Bologna, 13 settembre 2026
6ª giornata: Napoli-Frosinone, 11 ottobre 2026
Champions League: 2ª giornata league phase, 13-14 ottobre 2026
7ª giornata: Venezia-Napoli, 18 ottobre 2026
Champions League: 3ª giornata league phase, 20-21 ottobre 2026
8ª giornata: Napoli-Roma, 25 ottobre 2026
10ª giornata: Juventus-Napoli, 1 novembre 2026
Champions League: 4ª giornata league phase, 3-4 novembre 2026
11ª giornata: Napoli-Lazio, 8 novembre 2026
12ª giornata: Napoli-Torino, 22 novembre 2026
Champions League: 5ª giornata league phase, 24-25 novembre 2026
13ª giornata: Sassuolo-Napoli, 29 novembre 2026
14ª giornata: Napoli-Lecce, 6 dicembre 2026
Champions League: 6ª giornata league phase, 8-9 dicembre 2026
15ª giornata: Napoli-Milan, 13 dicembre 2026
20ª giornata: Napoli-Fiorentina, 17 gennaio 2027
Champions League: 7ª giornata league phase, 20-21 gennaio 2027
21ª giornata: Como-Napoli, 24 gennaio 2027
Champions League: 8ª giornata league phase, 27 gennaio 2027
22ª giornata: Napoli-Inter, 31 gennaio 2027