Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il sorteggio che ha visto il Napoli essere accoppiato con il Salisburgo:

“Un sorteggio non difficilissimo, il Salisburgo non è di primissima fascia, ma è da tenere d’occhio. Non ha fatto la Champions perché ha perso il preliminare con lo Stella Rossa, ma la Red Bull Arena è un fortino e sarà un ottavo di finale tutto da giocare”.

