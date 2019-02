Chiariello: “Tutte le teste di serie hanno avuto un sorteggio abbordabile”

Umberto Chiariello ha parlato del sorteggio degli ottavi ai microfoni di Canale 21:

“Sono moderatamente soddisfatto. Il Salisburgo è la nona per forza. Dietro solo alle teste di serie ipotetiche e l’Eintracht perchè è superiore a tutte le altre come Dinamo Kiev, Krasnodar, Rennes, Zagabria, Slavia ecc. L’anno scorso eliminò la Lazio, ma se il Napoli fa il Napoli è più forte. Fatemi dire però che questi sorteggi mi lasciano molti dubbi, abbiamo letto in passato anche del discorso termico… non c’è una testa di serie che si scontra con un’altra. Il caso è così caso, tutte le migliori hanno un avversario abbordabile, non so cosa pensare”.

