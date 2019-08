Amauri, ex giocatore, tra le altre, del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio KissKiss Napoli, radio ufficiale della società.

“Siamo agli inizi, c’era una Fiorentina tutta rinnovata. Il Napoli ha risposto alla grande, erano importanti i 3 punti in una partita bella e divertente. Secondo me il Napoli deve trovare un attaccante che possa fare veramente la differenza. Icardi? Il Napoli ha bisogno di un Matador, di uno che faccia gol. Ancelotti crede in quello che ha in mano.”

