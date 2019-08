L’ex arbitro Marelli: “Fiorentina-Napoli, vi spiego tutto…”

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal condotta da Valter De Maggio.

“Pradè ha detto che gli arbitri gli hanno comunicato che avevano altre telecamere? Assolutamente falso. Sky ha delle immagini che vengono trasmesse alla sala Var che non ha in più nessun immagine.”

“Il rigore di Zielinski? E’ rigore quest’anno e l’anno scorso. Non è cambiato assolutamente nulla. E’ stata eliminata la volontarietà ed è stato specificato che con il braccio oltre la spalla è sempre fallo. Zielinski ha tentato di prendere posizione? Benissimo, ma non si fa con il braccio. Quindi era calcio di rigore. ”

“In campo il rigore di Mertens si fischia sempre, per dinamica. Il Var l’ha controllato perchè è obbligato. Siamo ovviamente tutti d’accordo sul fatto che non fosse calcio di rigore. Fallo di mano di Pulgar? E’ cominciata a girare una foto sfocata dove sembrava che il fallo ci fosse. Ma in realtà non è così:il tocco era chiaramente di spalla.”

“Nel caso in cui ci sia una decisione sbagliata, il Var può richiamare l’arbitro.”

