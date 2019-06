Ambra Angiolini: “Allegri è stato esonerato, dalla squadra per la quale ha lottato”

In un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul “Corriere dello Sport” oggi in edicola Ambra Angiolini, compagna dell’ex allenatore della Juventus Max Allegri, ha detto la sua sulla fine del rapporto tra il tecnico e il club bianconero:

“Massimiliano è stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei, quella per la quale si è preso da solo tutta la responsabilità delle sconfitte, quella che lo ha fatto sognare e sbattere preziosi cappottini di Gianni Marigliano sulla panchina, la sua.

A lui che mi ha insegnato a restare ferma davanti al terremoto, a stare zitta se c’è troppo chiasso intorno, a

continuare a metterci la faccia togliendo la maschera dell’ego, ad avere coraggio da sembrare spavaldi, cinici e poi a sorprendere tutti facendo scendere sale dagli occhi per un saluto. Il saluto al quale voglio unirmi anche io…Grazie di tutto mister”.

Comments

comments