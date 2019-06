GdS – Sarri alla Juve, può essere questione di ore

Dopo la finale di Champion’s League, vinta dal Liverpool, l’annuncio di Sarri alla Juve può essere questione di ore, al massimo di giorni.

Anche la Gazzetta dello Sport si sofferma sul probabile approdo di Sarri alla Juve. Questo perché, con la finale di Champion’s League giocata e conclusa, l’annuncio che riguarda il futuro allenatore della Juventus dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Annuncio che potrebbe tardare giusto di qualche giorno.

Com’è ovvio che sia, le voci che vogliono Sarri cominciano a rafforzarsi anche perché ha ottenuto il via libera dal Chelsea, in sostanza. Quel che è probabile è che Paratici già oggi potrebbe tornare a Milano per chiudere la trattativa; lì pare ci sia stato un avvistamento di Sarri, effettivamente atterrato ieri in Italia.

Un annuncio che potrebbe arrivare dopo che si sono risolte le due vicende, quella legata alla trattativa con Paratici e quella legata al via libera ufficiale da parte del Chelsea. La rosea conclude mettendo in luce che Ramadani, agente di Sarri, è volato a Londra per risolvere le ultime pendenze del contratto.

