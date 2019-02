Massimo Ambrosini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo Zurigo-Napoli:

“La squadra ha affrontato la partita in maniera seria e nel modo giusto mettendo in evidenza la differenza tecnica. Ancelotti può sorridere per la prestazione della sua squadra. Queste gare possono essere un’incognita e il Napoli l’ha superata benissimo”

