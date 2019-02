Insigne a Sky: “Contenti per la vittoria, saremo più sereni al San Paolo”

Lorenzo Insigne ha parlato così nel post-partita ai microfoni di Sky.

“Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria che ci permette di essere più sereni al ritorno. Al San Paolo dobbiamo essere concentrati, c’è ancora tanto da migliorare, dobbiamo stare più tranquilli. Siamo un gruppo forte, l’abbiamo sempre dimostrato. Il mister mi chiede di stare tra le linee e di attaccare lo spazio appena ricevo il pallone. Cerco di mettermi a disposizione della squadra anche se non sto vivendo un momento top. Mi trovo bene a giocare davanti, mi piace, ma devo migliorare perchè a volte sbaglio delle scelte semplici e sto cercando di uscire da questo periodo negativo.”

