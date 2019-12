Il Corriere di Verona riporta l’affare tra Verona e Napoli che riguarda Amrabat e Rrahmani, sottolineando le cifre dell’accordo.

Accordo che porterà il Verona a fare una bella plusvalenza grazie ai 30 milioni di euro più 2 di bonus. In particolare, per Amrabat ci sarà da pagare il cartellino di 3,5 milioni al Bruges, dato che è in prestito, mentre per Rrahmani è costato 2,1 milioni.

Grazie a questa trattativa, nelle casse del Verona entreranno circa 25 milioni di euro.

