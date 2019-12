Elseid Hysaj rimane il nome in cima alla lista della Roma, secondo il Corriere dello Sport, per il prossimo mercato di gennaio.

In particolare, il quotidiano ricorda i nomi monitorati dalla Roma per le fasce. In cima alla lista c’è sempre quello di Hysaj, poi a seguire Iacoponi, Medina e Kolasinac.

la priorità per il mercato di gennaio, però, rimane l’individuazione di un possibile vice-Dzeko.

Comments

comments