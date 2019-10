Ancelotti a Sky: “Buona partita, poco efficienti nella realizzazione”

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky nel post-partita di Genk-Napoli; di seguito il suo commento alla partita giocata dagli azzurri.

Il mister Ancelotti è soddisfatto della partita giocata dal Napoli e lo ribadisce ai microfoni di Sky, a fine partita. Di seguito il suo commento al match:

“Una buona partita, abbiamo avuto le occasioni per sbloccarla. Siamo stati poco efficienti nella fase di realizzazione, gli spazi erano chiusi ed abbiamo rischiato qualcosa. L’impegno c’è stato, è un punto in più.. ce lo prendiamo e pensiamo alla partita contro il Salisburgo.

La grinta c’è stata ed anche la determinazione; si sapeva che la partita poteva essere complicata, non ci sono altre grosse cose da dire sulla prestazione della squadra. Per me hanno fatto una buona partita, sia Lozano che Milik; il polacco poteva finalizzare meglio, anche se nella prima ha preso il palo e nella seconda la traversa.

Nelle prime due partite abbiamo portato a casa 4 punti; adesso abbiamo il doppio scontro con il Salisburgo, non credo che ci siano tante squadre che possano battere il Liverpool. Niente di particolare per quanto riguarda Insigne, l’avevo visto poco brillante durante l’allenamento.“

