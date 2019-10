RILEGGI IL LIVE – Genk-Napoli 0-0: il Napoli spreca, il Genk ringrazia

Rivivi con noi le emozioni di Genk-Napoli, seconda giornata di Champions League, con la diretta tesutale di 100×100 Napoli.

Il Napoli spreca una grande occasione per mettersi in testa al girone di Champions graziando un Genk apparso molto più convinto e deciso rispetto agli azzurri. Brutta partita giocata con poca verve e poche idee chiare da un Napoli apparso appannato e, soprattutto, ancora una volta poco lucido negli ultimi metri. Pesano gli errori di Milik e di Callejon, così come due grandi interventi di Meret che ha evitato addirittura una sconfitta che sarebbe stata in ogni caso immeritata. Finisce 0-0 Genk-Napoli, con gli azzurri che salgono comunque a 4 punti in classifica mentre i belgi mettono in cascina il primo punto di questa Champions League.

93′ – FINISCE QUI. Genk-Napoli finisce 0-0.

91′ – Secondo cambio per il Genk: esce Hagi, entra Heynen.

90′ – Saranno tre i minuti di recupero.

89′ – Primo cambio per il Genk: Paintsil entra al posto di Bongonda.

88′ – Forcing finale del Napoli! In mischia Manolas prova sugli sviluppi di un corner, ma trova un muro davanti a sé.

83′ – Hagi fallisce un gol fatto! Palla in mezzo di Ito, scivola Allan che impedisce l’intervento a Koulibaly, Hagi tira ma il pallone è fuori dallo specchio della porta.

80′ – Il Napoli attacca ma non trova il gol. Lozano prende il fondo sulla sinistra e mette il pallone basso al centro. Coucke ci mette la mano e salva il Genk con il pallone che passa sotto le gambe di Llorente.

77′ – Giallo per Fabian Ruiz. Partita con molte ombre quella dello spagnolo, lento ed impreciso in fase di impostazione. Qui scivola e regala il contropiede ad Ito che rischia di scappargli via in campo aperto. Salvato Fabian dal non essere ultimo uomo.

74′ – Il Napoli prova a partire in contropiede, Mertens arriva al tiro coperto da Cuesta che gli contesta il tiro. Partita maiuscola del centrale del Genk.

71′ – Il Napoli esaurisce i cambi: dentro Llorente al posto di Milik.

68′ – Gioco fermo, Cuesta è stato colpito in pieno volto dal tiro di Lozano. Il Genk pressa di meno ma è compatto al limite della propria area di rigore. Il Napoli ha trovato nuove geometrie con l’ingresso di Mertens, ma non riesce a scardinare la difesa belga.

65′ – Ammonito Milik. Intervento scomposto su un avversario a centrocampo.

62′ – Ci prova Lozano con il Napoli in uscita dalla propria area di rigore. Servito sulla sinistra da Mertens si accentra e lascia andare un destro che non preoccupa il portiere di casa.

58′ – Secondo cambio per il Napoli: esce Elmas, entra Mertens.

57′ – CLAMOROSO CALLEJON! Filtrante perfetto di Fabian che taglia l’area da sinistra a destra, Callejon tira ad incrociare sul secondo palo ma il pallone finisce fuori.

54′ – Male Lozano, prima svirgola un tiro in modo evidente dall’interno dell’area di rigore. Poi perde banalmente palla e commette fallo. Genk molto più convinto del Napoli nel giocare in modo semplice e rendendosi decisamente più incisivo in fase offensiva.

50′ – Ammonizione per Ito, primo giallo della partita. Il giapponese ha steso Fabian Ruiz.

49′ – Azione insistita del Genk con varie occasioni rimpallate dalla difesa del Napoli. Alla fine il colpo di testa di Hagi finisce alto, ma ci crede la squadra di casa.

47′ – Ancora Milik va di testa sul cross di Malcuit dalla destra. Stavolta più difficile, ma stessa conclusione, alta sopra la traversa.

INIZIA IL SECONDO TEMPO. Stessi 22 in campo.

Il Napoli ha le occasioni più importanti della partita, ma ha sofferto troppo il Genk, subendo il suo pressing e mostrandosi molle e poco brillante in fase offensiva. Un primo tempo vissuto in apprensione in parte per l’incapacità di Milik di convertire tre occasioni clamorose davanti alla porta, in parte per il Genk che si è mostrato più volte pericoloso. C’è bisogno di maggiore concretezza e presenza in campo nella ripresa.

47′ – Finisce il primo tempo.

45′ – Vengono segnalati 2 minuti di recupero.

42′ – MERET SALVA IL NAPOLI!!! Allan regala il pallone a Berg che va al tiro dal limite, la deviazione di Koulibaly sembra letale, ma Meret si allunga più che può e devia in calcio d’angolo. Miracolo del numero uno azzurro.

40′ – Bongonda spara un siluro da 25/30 metri, Meret vola e controlla il pallone che esce, non di molto.

38′ – DOPPIA CLAMOROSA OCCASIONE PER IL NAPOLI!!! Sugli sviluppi di un corner prima Hrosovsky salva sulla linea un tiro di Koulibaly, poi Milik sul capovolgimento sbaglia di nuovo il colpo di testa, alto, da due passi.

36′ – Il Genk sfiora il gol! Meret salva su una deviazione da distanza ravvicinata su calcio d’angolo.

33′ – Primo cambio per il Napoli: Mario Rui non ce la fa, entra Malcuit.

30′ – Conclusione di Samatta lontanissima dalla porta, ma da segnalare l’errore di Manolas.

29′ – Il fischio dell’arbitro ferma il gioco in area di rigore del Genk, fallo di Elmas, che ferma una prolungata offensiva del Napoli che sembra aver preso coraggio.

25′ – TRAVERSA!!! Milik a botta sicura su un cross dalla destra di Callejon! Impatta praticamente a porta vuota, ma il pallone si stampa sulla parte alta della traversa. Errore clamoroso del polacco.

24′ – Ancora il Genk che si fa vedere nei pressi dell’area di rigore del Napoli. Gli azzurri non riescono ad uscire dal pressing avversario e riparano spesso in calcio d’angolo.

19′ – Il Genk sfiora il gol! Tiro dalla distanza di Hrosovsky, devia Samatta che spiazza Meret ma il pallone esce di pochissimo oltre il palo.

15′ – Occasione incredibile per il Napoli! Cross di Mario Rui dalla sinistra, il pallone viene svirgolato da un difensore con il portiere in uscita e finisce in zona Callejon, il tiro dello spagnolo viene parato e deviato sul palo. Sul rimpallo però c’è Milik che, in caduta, marcato, devia sopra la traversa.

12′ – Occasione per il Napoli su calcio d’angolo. Manolas si avvita in una rovesciata sul traversone lungo, ma svirgola anticipando, tra l’altro, Callejon meglio piazzato.

9′ – Il pressing del Genk porta il Napoli a sbagliare diversi passaggi, momento non buono per gli azzurri costretti nella propria tre quarti campo.

4′ – Genk che si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Napoli prova a fare il gioco esponendosi al contropiede dei giocatori della squadra di casa.

INIZIA LA PARTITA.

18.51 – E’ tutto pronto per l’ingresso in campo delle squadre.

QUI le formazioni ufficiali di GENK e NAPOLI.

Clamorosa scelta quella di Ancelotti di lasciare fuori Lorenzo Insigne, addirittura in tribuna.

Amici di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Genk-Napoli, seconda giornata dei gironi di Champions League.

Il Napoli approda in Belgio dopo la vittoria ottenuta nella prima partita contro il Liverpool e deve assolutamente vincere per ribadire il primo posto in testa al girone. Il Genk invece, Cenerentola del raggruppamento, ha perso 2-6 contro il Salisburgo e punta sul fattore campo per rifarsi. Fattore campo che in Champions è fondamentale, oltre che determinante proprio per la squadra belga che ha perso solo 2 delle ultime 11 partite europee ed è imbattuta da 5 turni alla Luminus Arena.

