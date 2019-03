Ancelotti a Sky: “La squadra sta bene, ma servirà una gara intelligente per la qualificazione”

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida contro il Salisburgo, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

“Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente dopo lo sforzo con la Juve. Il Salisburgo gioca a ritmi elevati, sarà una partita di grande intensità, ci sarà un grosso dispendio di energie. La squadra ha recuperato, siamo pronti a giocare una bella partita. Dobbiamo pensare che la qualificazione si gioca in due partite, servirà una gara intelligente. Il Salisburgo pressa molto, è dinamica, aggressiva, gioca in verticale. Dobbiamo controllare il gioco ed evitare i contropiedi. La squadra è concentrata, il momento è buono e lo hanno dimostrato le ultime partite, nonostante i risultati altalenanti. Siamo pronti. Formazione? Giocando di giovedì sera anche chi ha giocato 90′ con la Juve ha recuperato pienamente. Saranno solo scelte tecniche, non fisiche, e in attacco potrebbero giocare anche Insigne, Milik e Mertens insieme, non sarebbe la prima volta…”.

