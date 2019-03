RIllegi Live-Ancelotti: “San Gennaro non ci sta aiutanto” Zielinski: “Voglio restare per altri 5 anni”

Gentili lettori benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti e Arek Milik alla vigilia di Napoli-Salisburgo

Ancelotti: Il Napoli deve ispirarsi al modello Ajax? Il Napoli deve ispirarsi al modello Napoli. L’Ajax punta sui giovani per poi venderli, il Napoli negli ultimi anni ne ha tenuti tanti.

Zielinski: Sono contento delle mie condizioni delle ultime settimane, dobbiamo essere una squadra unita e cerco di aiutare la squadra a fare il massimo e dare tutto per questa maglia.

Ancelotti: A Salisburgo dovremo andare a giocarcela al meglio delle nostre potenzialità, una cosa è certa, non sottovaluteremo l’avversario

Zielinski: Tatuaggio in caso di vittoria dell’Europa League? Non credo, mia mamma mi disse da piccolo che mi avrebbe cacciato di casa se mi facevo un tatuaggio.

Ancelotti: La discrezionalità è stata un po’ la croce per le decisioni arbitrali, c’è l’episodio soggettivo e oggettivo, con l’utilizzo del VAR si cerca di eliminare la soggettività ma bisognerebbe eliminare la volontà e l’involontarietà, il VAR resta comunque uno srumento utile.

Ancelotti: Possiamo dire tante cose sulle occasioni da goal, potrei dire visto che siamo a Napoli che San Gennaro non ci sta aiutando, ma la verità è che dobbiamo fare meglio, perchè credo che San Gennaro abbia di meglio da fare.

Ancelotti: Perchè conta solo vincere? A questa domanda dovrese rispondere voi non io

Zielinski: Sicuramente ci è mancata un po di fortuna ma è anche imprecisione, 20 pali sono tanti e sono anche punti che ci mancano in classifica, noi dobbiamo continuare a creare situazioni e mettere la palla dentro.

Ancelotti: Ghoulam tutti sapete le sue vicende, è in crescita, è un giocatore disponibile per giocare domani.

Ancelotti: Il fattore campo va sfruttato con intelligenza, giochiamo con una squadra che gioca molto aggressiva in avanti, verticalizza molto ed è brava a ripartire.

Zielinski: In cosa posso migliorare? Un po’ di tutto, magari devo essere più concreto sotto porta come tutti, anche se siamo stati anche un po’ sfortunati. Mi alleno giorno dopo giorno per migliorare.

Ancelotti: A volte anche quando si vince c’è un senso di incompiutezza, sono rammaricato per la sconfitta con la Juventus ma sono molto soddisfatto di come gioca il Napoli, purtroppo non stiamo ottenendo quanto stiamo producendo.

Zielinski: Rinnovo? Io sto bene a Napoli e resterei qui per altri 5 anni, ma se ne occcupa il mio procuratore.



Zielinski: Sarri e Ancelotti sono molto diversi, ringrazio il mister per la fiducia che mi sta dando.

Ancelotti: Con Insigne non ho parlato perchè non credo che c’era bisogno di parlare, solo chi tira i rigori li può sbagliare, poi c’è chi non li tira e non si prende la responsabilità

Tocca adesso a Zielinski: Il gruppo è sereno, è una partita molto importante per noi, non dobbiamo sottovalutare l’avversario, dobbiamo stare concentrati.

Prende la parola Ancelotti: L’ambiente è sereno, motivato e concentrato come contro la Juve, la squadra è consapevole di quello che deve fare. Sa che la partita non sarà semplice, ci dobbiamo preparare sapendo che questa partita non sarà decisiva ma potrà indirizzare la gara di ritorno, la gara decisiva si deve giocare settimana prossima.

Ci siamo, Ancelotti e Zielinski sono entrati in sala stampa.

12:20 Tra pochi minuti avrà inizio la conferenza stampa.

Comments

comments