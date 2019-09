Ancelotti a Sky: “Llorente giocatore completo. Dobbiamo limitare gli errori in uscita”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria, al San Paolo.

“Abbiamo fatto una buona partita, spingendo parecchio, anche se ci siamo un po’ beati sul possesso. Nel secondo tempo siamo stati molto più concreti ed efficaci, molto bravi i subentrati, che hanno dato freschezza alla squadra. Poco equilibrio? Oggi non abbiamo preso gol, abbiamo perso qualche palla di troppo in uscita, ci prendiamo qualche rischio ma sicuramente gli errori vanno limitati. Fabian, Elmas e Zielinski possono giocare in tutte le posizioni, oggi ho preferito lo spagnolo trequartista, per avere più fraseggio, ma dipende dalle partite e dalle caratteristiche delle squadre avversarie.

Llorente è un giocatore completo, tutti lo sottovalutano ma è molto bravo con la palla tra i piedi, è un terminale offensivo molto importante. Abbiamo un parco attaccanti ampio che ci permette di avere tante soluzioni. Le rotazioni? Cerchiamo di fare qualche cambio sui giocatori che sono più affaticati o meno in condizione, poi in partita è più difficile perché le alternative sono di alto livello, basta vedere chi è entrato in campo oggi. A Mertens arriva prima il figlio o il contratto? Se aspettiamo 9 mesi per il figlio ci dobbiamo sbrigare prima perché allora il contratto sarà giù scaduto”.

