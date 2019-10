Ancelotti alla tv belga: “Stampa troppo negativa con noi”

Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio del Napoli contro il Genk; per il mister la stampa è troppo negativa.

L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, non è d’accordo con i pareri della stampa, giudicandoli troppo negativi. Per il mister si deve essere contenti quando si prende un punto in trasferta in Champion’s League; di seguito le sue parole rilasciate ai colleghi in Belgio:

“Questa gara per i miei ragazzi è stata difficile, in Champions League devi essere sempre contento fuori casa quando raccogli un punto per un pareggio. Penso che la stampa sia stata troppo negativa con noi.

Abbiamo fatto del nostro meglio, ma anche gli avversari sono stati bravi. Infatti non sono sorpreso dal livello del Genk: difensivamente sono stati molto più bravi che contro il Salisburgo.“

