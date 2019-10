Punto Nuovo e la sua ricostruzione sul caso Insigne

Radio Punto Nuovo ha provato a ricostruire quello che è successo con Lorenzo Insigne e sui motivi della sua esclusione.

Sul caso Lorenzo Insigne Radio Punto Nuovo prova ad attuare una ricostruzione in base a quanto hanno appreso. La redazione della Radio parla di un lungo colloquio tra Ancelotti ed il capitano azzurro, avvenuto tre giorni prima; in questo colloquio, dai toni sereni, Insigne ha ribadito l’idea che il Napoli può vincere lo scudetto ed andare avanti in Champion’s.

Lo stesso capitano però non immaginava che avrebbe portato all’esclusione di ieri contro il Genk; la stessa situazione è successa con Ghoulam e Hysaj, che poi non hanno preso parte alla partita. Sempre secondo la ricostruzione di Radio Punto nuovo, insomma, l’esclusione è come se fosse una conseguenza del dialogo.

Ma, forse non c’è neanche bisogno di dirlo, solo con le parole dirette dei diretti interessati si saprà tutto quello che c’è dietro.

