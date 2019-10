Ancelotti cambia ancora col Genk: torna Insigne, coppia inedita in attacco

Carlo Ancelotti prepara ben sei cambi per la gara di Champions League contro il Genk. Ecco quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Il turnover non è un vezzo, ovviamente. Gli serve per preservare i suoi giocatori e per tenere unito il gruppo. Ci ricorre sistematicamente, perché è consapevole della qualità dell’organico che ha disposizione. Il criterio dell’alternanza nasce anche dalla necessità di permettere ai giocatori di riprendersi dai traumi riportati in partita”.

Così scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sulle decisioni di Carlo Ancelotti in vista della partita di Champions League contro il Genk. E’ probabile che vedremo quindi una squadra ancora diversa rispetto alla gara contro il Brescia, con sei cambi ed una coppia inedita in attacco.

Ecco la probabile formazione della Gazzetta: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Lozano, Milik.

