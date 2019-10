Di Lorenzo vicino alla convocazione in Nazionale, Mancini l’ha osservato

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha suscitato l’interesse di Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana. Lo riporta Il Mattino.

Per Ancelotti è già uno degli insostituibili e questa fiducia Giovanni Di Lorenzo l’ha meritata sul campo. L’edizione odierna de Il Mattino focalizza la sua attenzione sull’ottimo momento di forma del terzino destro del Napoli che sogna gli Europei e che presto potrebbe essere convocato dal ct Mancini. Quando? Magari proprio per le prossime gare di qualificazione contro Grecia e Liechtenstiein. Il retroscena del quotidiano è il seguente: domenica al San Paolo era presente Giulio Nuciari, collaboratore di Mancini, che lo ha monitorato al pari di Balotelli. Non resta che aspettare: ci siamo per la prima convocazione in Nazionale del 26enne Di Lorenzo. Non è mai troppo tardi.

Comments

comments