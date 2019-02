Ancelotti: “Concentrati in fase difensiva, forse per questo stanchi in attacco. San Paolo? La prossima ci sarà gente…”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria degli azzurri contro lo Zurigo in Europa League.

“Abbiamo raggiunto l’obbiettivo. L’aspetto più importante in questo tipo di partite è la serietà, il risultato non è sempre importante, bisogna essere seri. Non abbiamo fatto cose eccezionali, ma abbiamo mostrato serietà. Ounas? Ha fatto una cosa speciale in occasione dei gol, lui questo deve fare. E’ uno di quei giocatori che può fare cose speciali quando ha la palla, ma non ha tantissima continuità durante la partita. Deve sfruttare questi momenti e le sue qualità perché queste sono le cose che sa fare.

Far gol di questi tempi non è stato così facile. Verdi? C’è stato tempismo nell’azione, questa qualità deve essere gestita bene e nel primo gol è stato così. C’è un po’ di sfiga, sì, abbiamo creato tantissimo in questo periodo ma abbiamo raccolto poco. Ci sta un po’ di sfortuna ma se parliamo in questi termini abbiamo finito di fare il nostro lavoro. Non c’è egoismo e non è una cosa negativa, ma a volte c’è addirittura un eccesso di altruismo come nell’ultima occasione. E’ sicuramente un aspetto positivo. Lottare contro l’egoismo è molto più complicato che farlo contro l’altruismo.

Sorteggio? Ci sono squadre più forti e squadre meno forti. C’è un sorteggio, può capitare qualsiasi cosa. Abbiamo delle sfide interessanti adesso prima dell’Europa League, dobbiamo continuare a fare bene perché siamo in un buon momento. La squadra è equilibrata, subiamo molto poco perché stiamo lavorando molto concentrati in fase difensiva. Magari il problema dell’attacco è che perdono lucidità per lavorare in fase difensiva. Dovrò farli correre un po’ di meno.

Diawara è molto bravo nel corto, è resistente. Ha dato qualche occhiata in avanti, ora dobbiamo fare il secondo step, metterla bene.

Scarsa affluenza? La prossima al San Paolo penso ci sarà tanta gente“.

Comments

comments