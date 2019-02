Ounas: “Quest’anno è diverso, Ancelotti parla con me, mi dà fiducia, è importante”

Adam Ounas, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro lo Zurigo dove ha messo a segno un gol ed un assist.

“Quando il mister mi fa giocare devo dare il massimo, poi lui mi dà fiducia. Andiamo avanti così. Rispetto all’anno scorso gioco un po’ di più e il mister mi parla di più, mi dà fiducia. Mi dice che devo fare gol perché sono un attaccante ed io faccio di tutto per farmi trovare presente quando me lo chiede.

Ho acquisito maturità, il discorso del mister è diverso rispetto all’anno scorso. Devo giocare facile e provare a saltare l’uomo nell’uno contro uno per fare la differenza. Le cose sono cambiate, in Francia avevo un allenatore che parlava bene ai suoi giocatori e quest’anno il mister parla di più con me. E’ importante soprattutto quando sei giovane”.

