Ancelotti ed i “quattro casi da risolvere” del suo Napoli

Carlo Ancelotti ed il Napoli protagonisti sul Corriere dello Sport. Il quotidiano analizza il momento della squadra azzurra.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il momento in casa Napoli titolando: “Ancelotti, quattro casi da risolvere”. Ad ognuno è dedicato un paragrafo dettagliato. Si parte dal momento di Insigne che, secondo il quotidiano, non è più strategico come un tempo. Il suo ultimo gol risale al rigore di Lecce. Il secondo caso è Lozano, l’acquisto più caro della storia, che ancora stenta, per cui ci vorrà tempo prima di emergere. Il terzo punto è un gioco maturo solo a “sprazzi” col divertimento e lo spettacolo ridimensionato. Il quarto punto riguarda Allan che non è un regista – il quale in rosa manca – eppure spesso si ritrova a dover avviare l’azione.

Comments

comments