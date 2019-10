Zielinski, rebus sul suo futuro: la clausola blocca tutto per il rinnovo

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è in scadenza di contratto nel 2021. Il Roma prova a fare luce sulle trattative per il rinnovo.

“A marzo del 2018 la firma sembrava imminente, invece non se n’è saputo più nulla. Anche il calciatore prima ne parlava spesso e volentieri, facendo intendere di essere vicino all’intesa. Anche l’entourage del calciatore ha sempre fatto trasparire ottimismo. In realtà c’è un intoppo bello grosso. Zielinski ha sempre chiesto la conferma della clausola rescissoria di 60 milioni di euro, che attualmente vale solo per l’estero, ma il Napoli non è mai stato d’accordo. La trattativa si sarebbe impantanata sul tira e molla relativo proprio alla clausola. De Laurentiis avrebbe voluto rimuoverla o al limite alzarla, anche fino a 120 milioni, ma il calciatore si è sempre opposto. Da qui uno stallo che si porta avanti ormai da mesi e mesi. E col contratto in scadenza nel 2021 nessuno ha certezza di cosa succederà”.

