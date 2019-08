Sui propri profili social l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, esprime il suo pensiero a poche ore dall’inizio della nuova stagione.

Gli obbiettivi sono stati raggiunti, abbiamo la qualità per lottare e per provare a vincere lo Scudetto. #ForzaNapoliSempre

Our goals have been achieved and we now have the quality to fight with the objective of winning the Scudetto. pic.twitter.com/rBphqDf4oU

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 24, 2019