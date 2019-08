Ancelotti lancia il guanto di sfida e chiude al mercato?

Ore 20:45 da Firenze parte il campionato del Napoli, Ancelotti lancia la sfida per la lotta Scudetto soddisfatto del mercato di Giuntoli.

In conferenza stampa l’allenatore del Napoli ha dato come voto 10 al mercato fatto fino ad ora (Manolas, Di Lorenzo, Elmas e Lozano) soddisfatto perché sono arrivati calciatori vogliosi di venire al Napoli.

Ma il mercato del Napoli per Ancelotti è davvero finito?

Difficile a dirsi considerando che si parla di un incontro tra l’agente di Llorente e Giuntoli e sono ancora valide le opportunità James e Icardi.

Intanto il tecnico di Reggiolo ha lanciato, via social, il guanto di sfida convinto che la squadra è competitiva per provare a vincere il campionato.

Gli obbiettivi sono stati raggiunti, abbiamo la qualità per lottare e per provare a vincere lo Scudetto. #ForzaNapoliSempre

Our goals have been achieved and we now have the quality to fight with the objective of winning the Scudetto. pic.twitter.com/rBphqDf4oU

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 24, 2019