Ancelotti in conferenza: “Ripetute le prestazioni fatte con Fiorentina e Toro, vorrei che giocassimo sempre così”

L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dove ha analizzato la vittoria con il Parma.

“E’ un Napoli che ha ripetuto le prestazioni fatte con Torino e Fiorentina ma con più concretezza e dunque è venuta fuori una bella partita.

Juve? E’ una partita che fare con grande gioia, entusiasmo e volontà.

Maksimovic aveva un problema di stomaco, niente di particolare. Luperto ha fatto una buona partita e non è facile per uno che non gioca molto.

Questa squadra ha la capacità di fare tanti gol, per un periodo siamo mancati ma ora speriamo di esserci ritrovati.

Ritorno al Parma? E’ speciale per i ricordi perché qui son stato da calciatore, da persona normale.

Il Napoli mi somiglia, vorrei che la squadra giocasse sempre così. Inizio secondo tempo? Sono cose in cui dobbiamo migliorare, anche se è stato un attimo in cui abbiamo rischiato di riaprire la partita.

Punizione Milik? Siamo stati fortunati nel salto della barriera.

Il Parma rimane una squadra più competitiva di altre, sta facendo un buon campionato. Credo che oggi siamo stati bravi nella marcatura di Gervinho e Inglese, la differenza però l’ha fatta la cattiveria che abbiamo messo.

Non si può fare il paragone con la Juve, ogni partita ha storia a sé. La realtà dice che la Juve è molto lontana, ma il nostro campionato non è finito.”

Comments

comments