Ancelotti: “James giocatore di qualità ma al momento è del Real. Più aggressivi per alzare l’asticella”

Live la prima conferenza stampa per mister Ancelotti dal ritiro di Dimaro-Folgarida in Val di Sole in Trentino. Teatro Comunale di piazza Madonna della pace affollato di giornalisti e operatori di radio e TV.

“Callejon dimostra sempre affidabilità e non è una novità. Ghoulam l’anno scorso era un giocatore da recuperare e ci abbiamo messo tempo, ma oggi è finalmente recuperato al 100%. E’ già quello che vedevamo prima dell’infortunio.”

“Al momento Verdi è un giocatore del Napoli. Nessuno è in vendita ma se avrà necessità di andar via e ce lo chiederà lo valuteremo insieme”.

“Per alzare l’asticella occorre giocare un calcio più aggressivo ed efficace. Un miglioramento della rosa diventa necessario.”

“A volte la costruzione da dietro l’abbiamo fatta con 3 difensori e due centrocampisti e a volte con un solo centrocampista che può essere Allan, Fabian o Zielinski. La nuova regola del rinvio del portiere può agevolare la costruzione dal basso.”

“Qui c’è qualche giovane interessante, alcuni li conoscevo, altri no. Ci sono dei profili interessanti che valuteremo. Il birroccio non è una novità, la utilizziamo anche a Castelvolturno. Serve per calcolare metri percorsi, accelerazione, decelerazione. C’è stato un caso di un attaccantedi una squadra che correva meno del portiere, il direttore l’ha chiamato e l’attaccante ha risposto: ma davvero è colpa mia se avete un portiere che corre così tanto? (risata generale). ”

“Lozano è un altro profilo molto interessante ma è di proprietà del Psv e non mi va di parlarne. Anche l’anno scorso era il Napoli di Carlo Ancelotti, sono stati fatti degli acquisti mirati e lo stesso sarà fatto quest’anno.”

“Abbiamo perso Diawara, ora è rientrato Rog che valuteremo. Cerchiamo un altro centrocampista con le caratteristiche di Fabian, ovvero un giocatore che può occupare tutte le posizioni del centrocampo.”

“Similitudini Dimaro-Canada? Lì ho visto qualche orso qui non ancora (ride ndr). Qui ci vogliono bene, ci sentiamo ben voluti: il campo è fantastico e abbiamo anche la vasca di sabbia che può aiutare chi ha problemi alle caviglie e può aiutarci a migliorare la forza.”

“Importante confrontarsi con squadre forti nelle fase pre-stagionale.”

“Si può battere la Juve in una partita e batterla in una stagione, io preferisco la seconda. La mia rivalità con la Juve è prettamente sportiva. Non sono stato condizionato da Sarri.”

“Al momento abbiamo due centravanti che sono Mertens e Milik che hanno fatto tanti gol. Non mi focalizzerei su un attaccante d’aria di rigore ma su un profilo che andrebbe a migliorare la qualità della rosa.”

“Lorenzo ha fatto una stagione straordinaria nella prima parte poi ha avuto una flessione. E’ il nostro Capitano e da lui mi aspetto un atteggiamento da Capitano”.

“Son contento che Conte sia ritornato in Italia. La Juve è ancora la squadra da battere ma il fatto che l’Inter stia tornando competitiva darà più vantaggio a tutte le squadre d’alta classifica. Nessuno si aspettava che Sarri andasse alla Juve, posso capire i tifosi del Napoli ma questo è il professionismo”.

“Stiamo cercando le opportunità per migliorare la rosa. C’è tempo fino al 31 agosto. Il Napoli non è con l’acqua alla gola, la società è molto attenta.”

“So cosa ho in mano e parto con meno preoccupazioni rispetto all’anno scorso.”

“Di Lorenzo ha fatto dei passo da gigante, è un ragazzo serio e professionale. E’ stato molto bello vedere i nostri Nazionali fare bene in questo periodo: da Ounas a Fabian passando per Allan”.

“Icardi è un ottimo giocatore, apprezzato da tutti e non solo da me. E’ positivo che giocatori così importanti vengano accostati a noi. Avete fatto tanti nomi: Lozano, Rodrigo ecc. Icardi è un giocatore che apprezziamo niente di più.”

“Napoli-Inter mi ha dato delle belle sensazioni, ma abbiamo giocato tante belle partite lo scorso anno.”

“L’entusiasmo con il tifoso del Napoli va ricreato. Noi ci dobbiamo mettere del nostro: il San Paolo pieno è un nostro obiettivo.”

“Dobbiamo ambire a vincere e cercare di alzare l’asticella”.

“Va fatto un ringraziamento ad Albiol, è stato un grande professionista. Arriva uno dei giocatori migliori che c’erano sul mercato. Avremo una coppia formidabile che ci permetterà di giocare un calcio più offensivo”.

“La qualità del gioco è alla base dell’idea che abbiamo. Questa squadra anche negli anni passati ha sempre avuto qualità. James ne da tanta, è un giocatore che conosco molto bene ma al momento non è del Napoli. Non voglio parlare di giocatori che non sono nostri. Stiamo valutando tante opportunità sul mercato. L’unica cosa certa è che io non ho dato alcun ok per la cessione di qualche giocatore. La volontà è quella di migliorare la squadra, c’è tempo fino al 31 agosto.”

“Siamo state una delle poche società che non ha cambiato. Ci saranno sicuramente meno novità. Sarà un Napoli in linea con quello dell’anno scorso, anche se non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Ripartiamo dalla sfida con l’Inter, sono sicuro che sarà un Napoli migliore. Non ci saranno grosse novità da un punto di vista tattico. Miglioreremo in continuità”.

Inizia la conferenza di Ancelotti.

Il sindaco di Dimaro Lazzaroni prende la parola e ringrazia i presenti e fa un plauso alla società azzurra e alla città di Napoli per la vicinanza dimostrata al comune del Trentino durante le difficoltà avute in inverno.

Alle ore 12.30 entra mister Ancelotti ed ha inizio la conferenza stampa.

