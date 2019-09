Ancelotti, Kiss Kiss: “Secondo tempo strano, ma abbiamo saputo soffrire”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine della partita vinta contro il Brescia ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“E’ stato un secondo tempo strano, un inizio titubante, abbiamo perso qualche palla di troppo, poi si sono messi gli infortuni, poi il gol preso e poi la sofferenza. La miglior parte del secondo tempo è stato quando abbiamo saputo soffrire. Abbiamo concesso qualche calcio piazzato ma Ospina non è stato mai impegnato.

Vittoria importante? Era una partita che andava vinta, siamo contenti. Il primo tempo è stato ben giocato, La squadra dà degli spazi, ha qualche amnesia. L’inizio del secondo tempo eravamo un po troppo rilassati.

Centrocampo azzurro? Per caratteristiche avevamo un centrocampista in più ma non cambiano i compiti. Zielinski ha fatto ciò che fa Insigne, con caratteristiche diverse. Insigne andava risparmiato un po avendo fatto tre partite di fila.

Di Lorenzo centrale? DI Lorenzo il centrale lo fa benissimo, è un giocatore intelligente, speriamo di recuperare Manolas, vediamo di vincere mercoledi perchè sarebbe un passo importante per la qualificazione”.

