SSC Napoli, il commento: “Dominio assoluto e successo strameritato”

Ecco il commento del Napoli pubblicato sugli account social ufficiali dopo la vittoria sul Brescia nella sesta giornata di Serie A.

“Il cuore oltre l’ostacolo. Il Napoli batte il Brescia dopo aver comandato, dominato, sofferto e lottato fino all’ultimo respiro. Una partita nella partita, con all’interno risvolti agli antipodi, diametralmente opposti e dettati dalla contingenza e l’emergenza improvvisa. Dopo un’ora di calcio e spettacolo tutto azzurro, con le reti di Mertens e Manolas che illuminano il caldo pomeriggio del San Paolo, la sfortuna è in agguato. Si fanno male in sequenza Manolas e Maksimovic. Sommando Koulibaly squalificato, il Napoli si iscrive al corso di sopravvivenza, con Ancelotti che si deve inventare dal nulla l’intera difesa nell’ultima mezzora. Entrano Luperto e Hysaj, con Di Lorenzo che va a occuare il ruolo di centrale difensivo. Il finale è vibrante con il Brescia che accorcia con Balotelli, ma soprattutto con il Napoli che mostra carattere, coraggio e abnegazione nel difendere un successo che per mentalità, gioco e agonismo è strameritato. Si riprende mercoledì in Champions League a Genk. Con la grande spinta emotiva che può conferire una sfida vinta gettando il cuore oltre l’ostacolo”.

Fonte e foto: SSCN.

