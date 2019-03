Ancelotti medita una vera rivoluzione contro il Sassuolo

Con la Juventus a 19 punti di distanza, per Ancelotti ed il Napoli è giusto e lecito concentrarsi di più sull’Europa League; da qui la probabile rivoluzione di formazione di oggi.

Per il Napoli di Ancelotti oggi ci sarà una vera rivoluzione sugli 11 che scenderanno in campo oggi pomeriggio, contro il Sassuolo. Una cosa giusta e lecita, dati i 19 punti di distanza dalla Juventus; l’obiettivo rimane l’Europa League. Per Il Mattino, in totale potrebbero essere otto i cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro la Juventus.

Uno dei cambi è obbligato: Ospina per Meret, quest’ultimo è squalificato; sulle fasce dovrebbero esserci Malcuit e Ghoulam, mentre al centro ci potrebbe essere una staffetta tra Chiriches e Luperto per stare vicino a Kouibaly.

A centrocampo tre su quattro cambiano; dentro Diawara, Ounas e Verdi e fuori Fabian Ruiz, Callejon e Zielinski. Unico superstite Allan, che sarà al fianco di Diawara. Infine in attacco ci potrebbe essere un turno di riposo per Milik, con la coppia formata da Mertens e Insigne.

