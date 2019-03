Guardiola gela la Juventus: “Se non mi esonerano, non mi muovo”

L’allenatore del Manchester City, Guardiola, gela la Juventus ed i suoi tifosi, dato che una voce lo voleva sulla panchina della Juventus a partire dalla prossima stagione.

“Ho ancora due anni di contratto e, se non mi esonerano prima, non andrò da nessuna parte.” Queste le parole usate da Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dopo la partita vinta per 3 a 1 contro il Watford.

Una voce, girata nei giorni scorsi, voleva che la Juve fosse interessata proprio a lui; ma queste parole spengono qualsiasi desiderio o voce che circolava in merito. La società bianconera, quindi, sarà costretta a virare sui due obiettivi più conosciuti: Zidane e Conte; questo nel caso in cui Allegri se ne andasse.

